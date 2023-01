Tunisia: presidente Saied, carenza beni alimentari è un complotto per aggravare situazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Nei giorni scorsi, il governatore della Banca centrale, Marouane Abassi, durante una conferenza stampa, ha riferito che il tasso di inflazione in Tunisia rimarrà elevato durante il 2023 e potrebbe toccare l'11 per cento, per poi iniziare a diminuire gradualmente nel 2024 e 2025. In un contesto di crescita debole e alta inflazione, Abbasi ha auspicato che venga raggiunto "al più presto un accordo con il Fmi per mobilitare i finanziamenti esterni assegnati al bilancio". A pochi giorni dalle elezioni legislative del 17 dicembre, simbolica data che segna il dodicesimo anniversario della rivoluzione dei gelsomini che nel 2010 innescò i moti della primavera araba, il Fondo monetario internazionale ha infatti deciso di ritardare l’approvazione finale del maxi-prestito da 1,9 miliardi di dollari suddiviso in otto rate in quattro anni. Il governatore dell'istituto finanziario tunisino ha descritto la situazione economica del Paese come "difficile", soprattutto per la presenza di ostacoli nell'ottenere prestiti da istituzioni donatrici internazionali. Secondo il governatore, il deficit di bilancio raggiungerà l'8 per cento del prodotto interno lordo durante il 2023. Non solo. Il numero uno della Banca centrale ha difeso la decisione di aumentare il tasso di interesse principale di 75 punti base all'8 per cento, ritenendola "importante" per mitigare il caro prezzi. Abbassi ha ammesso che l'aumento dei tassi "soffocherà la crescita" economica, prevista quest'anno al 2,1 per cento, ma del resto il Paese non ha "molti altri strumenti" a disposizione per difendere la valuta nazionale. (segue) (Tut)