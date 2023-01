Olimpiadi 2026: Malagò, siamo consapevoli che infrastrutture debbano essere fatte in tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È chiaro che per organizzare bene i Giochi è indispensabile che l'infrastruttura sia fatta in tempo. Siamo i più interessati che le cose si facciano al più presto, un grido di allarme di cui mi sembra che oramai siano tutti consapevoli". Lo ha affermato questa mattina il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della firma del protocollo d'intesa per la collaborazione in vicende legate a reati di violenza contro la persona commessi da tesserati in ambito sportivo, rispondendo alle domande dei giornalisti che gli hanno chiesto se avesse letto il dossier pubblicato da Aci Lombardia dove viene riportato che solo 11 progetti viabilistici su 42 verranno ultimati in tempo per i Giochi del 2026. "Ci sono due soggetti. Una è la Fondazione Milano Cortina, della quale mi occupo e che è il comitato organizzatore, e l'altra è l'agenzia che si occupa delle opere. In questo caso la statistica riguarda la seconda società, che è pubblica. Mentre noi ci occupiamo dell'organizzazione dei giochi. Sono due cose completamente diverse", ha concluso Malagò. (Rem)