Auto: Starace (Enel), grande vitalità industria italiana, non teme elettrificazione

- "È evidente che c'è una grande vitalità nell'industria italiana e in tutto quello che si chiama l'indotto intorno alla mobilità. Questo viene dal passato, da una tradizione oramai secolare dell'industria italiana da questo punto di vista". Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, intervenendo all'evento di presentazione dello studio '100 Italian E-Mobility Stories'. In Italia, ha evidenziato, su questo piano "abbiamo un patrimonio genetico forte, tanto da non indurci a temere la novità che si trascina dietro questa elettrificazione del trasporto".(Rin)