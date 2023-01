Porti: Cangemi-Cartaginese (Lega), importante protocollo per sviluppo Civitavecchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il protocollo firmato oggi alla presenza di Matteo Salvini per la realizzazione di una piattaforma logistica portuale destinata allo sviluppo del trasporto di prodotti alimentari per un valore di 35 milioni di euro, "è un successo importante per Civitavecchia e per la nostra Regione". Lo dichiara, in una nota, il consigliere della Lega alla Regione Lazio, Giuseppe Emanuele Cangemi, e la consigliera della Lega alla Regione Lazio, Laura Cartaginese. "La città - aggiungono - vedrà così finalmente la riqualificazione dell'ex Cementificio Italcementi, e il potenziamento di un hub strategico per il Lazio e per l'Italia. Dopo anni di lassismo di sinistra, la Lega imprime una concreta accelerazione su interventi strategici per il futuro dei nostri territori che, proprio grazie ad una rinnovata attenzione da parte del ministro Salvini, oggi torna a guardare con convinzione allo sviluppo infrastrutturale del Lazio", concludono Cangemi e Cartaginese. (Com)