San Siro: Sardone (Lega), Sala la smetta di trattare Milan e Inter come squadre di serie Z

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi sei anni alla guida di Milano, Beppe Sala, oltre alle piste ciclabili insensate, al doppio rincaro dei biglietti Atm e alla città sempre prima nelle classifiche sull'insicurezza, si è distinto per l'inconcludenza sul tema stadio, trattando Inter e Milan come fossero società di serie Z e non come vanto milanese in Italia, in Europa e nel mondo.". Lo scrive in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e commissario della Lega per la provincia di Milano. "Sala e la sua giunta - continua Sardone - ostaggio dei talebani ambientalisti, sono stati in grado solo di perdere tempo anziché mettere i club nelle migliori condizioni per avviare i lavori per un nuovo impianto moderno, sicuro ed efficiente". Il commissario della Lega di Milano conclude la nota dichiarando che è ora di finirla con "giravolte e retromarce: Sala la smetta con l'ideologia se non vuole essere ricordato come il sindaco che ha fatto scappare Inter e Milan". (Com)