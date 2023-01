Covid: M5s, inaccettabile speculazione su vaccini, rischi enormi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È assolutamente inaccettabile l'intenzione delle aziende farmaceutiche multinazionali che, secondo alcune testate, starebbero puntando a una speculazione nella vendita sul mercato dei vaccini contro il Covid. Quei vaccini realizzati anche grazie a sostegni economici pubblici, soprattutto in Europa". È quanto dichiarano i deputati del Movimento cinque stelle, in un'interpellanza al ministro della Salute Schillaci firmata dall'onorevole Andrea Quartini. "I rischi sono enormi: rendendo i vaccini appannaggio di pochi si rende difficile l'accesso agli stessi, spalancando la porta a nuove varianti tra i non vaccinati e creando un impatto esponenziale sui sistemi sanitari. Lo Stato - aggiungono - deve evitare di porre se stesso in posizione di dipendenza verso una o più multinazionali, soprattutto in settori come la salute, che rivestono importanza primaria. Per mettersi al riparo da questa ipotesi, il Movimento cinque stelle propone che l'Italia si doti di un'industria farmaceutica di Stato, in grado di svolgere ricerca, approvvigionarsi delle materie prime e produrre i farmaci necessari al bisogno del Paese, anche ricorrendo alla cosiddetta 'licenza obbligatoria' in caso di emergenza". (Rin)