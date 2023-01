Carburanti: Paroli (FI), oggi risorse servono per caro energia e crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema del prezzo dei carburanti riguarda tutti, ma ce ne sono anche altri che impattano sulla vita dei cittadini. Penso al caro mutui, che ha ripercussioni sulle famiglie e sul mercato immobiliare, o al caro energia che mette a rischio anche molte realtà imprenditoriali. Il tetto europeo al prezzo del gas ha posto un freno alla speculazione, ma dobbiamo tenere alta l'attenzione". Lo ha detto a Sky Tg24 il senatore di Forza Italia Adriano Paroli. "Quando il governo Draghi è intervenuto sulle accise - ha proseguito -, la benzina era arrivata ben oltre i 2 euro al litro. Oggi siamo poco sopra a 1 euro e 80 centesimi e Forza Italia ha chiesto di lavorare per un taglio strutturale delle accise. Ma oggi le risorse servono a tutelare famiglie e imprese dai rincari delle bollette, avendo a mente la necessità di tenere i conti in ordine. Abbiamo già un debito altissimo rispetto ad altri paesi: non possiamo aumentarlo ancora. Piuttosto, il governo punta sul rilancio dell’economia, che è la vera urgenza. Taglio del cuneo fiscale per aumentare il potere d'acquisto dei lavoratori, Flat tax per gli autonomi, più posti di lavoro e meno sussidi. Con il reddito di cittadinanza dobbiamo sostenere chi non ce la fa, ma chi può andare a lavorare va messo in condizione di farlo. Il reddito di cittadinanza ha fallito anche perché troppe persone si sono accomodate, facendo mancare il loro contributo allo sviluppo dello Stato. Ci sarà la possibilità di riqualificare lavoratori, questo governo non lascerà indietro nessuno", ha concluso.(Rin)