Carburanti: Meloni, tuteliamo benzinai onesti

- “La gran parte dei benzinai si sta comportando in maniera onesta e responsabile e soprattutto a tutela loro noi dobbiamo verificare se ci dovesse essere qualcuno che si vuole approfittare di una situazione che è già delicata”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una diretta sui social. Per questo “in Cdm abbiamo deciso di rafforzare le norme sanzionatorie nei confronti di chi non adempie alle comunicazioni previste per legge e abbiamo stabilito che ogni benzinaio debba esporre alla pompa il prezzo medio giornaliero”. (Rin)