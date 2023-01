Sassoli: Metsola, abbiamo perso un leader, un amico e un campione di democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- David Sassoli era non solo un leader europeo, ma anche “un campione di democrazia” e un amico. Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in occasione della commemorazione del suo predecessore scomparso un anno fa. “Un anno fa l’Europa ha perso un leader, la democrazia ha perso un campione e noi abbiamo perso un amico. David Sassoli era un uomo di visione, un uomo di convinzioni ed era sempre capace di trasformare i valori in cui credeva in azioni”, ha detto Metsola.(Beb)