Spagna: due arresti per terrorismo ad Almeria in operazione congiunta con Marocco

- Un'operazione antiterrorismo della polizia marocchina e spagnola ha portato all'arresto di tre sospetti jihadisti, due dei quali ad Almeria, in Andalusia, smantellando una cellula che cercava di reclutare seguaci per lo Stato islamico nella zona del Sahel. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", l'operazione congiunta ha portato all'arresto di uno dei presunti terroristi a Chtouka Ait Baha e, contemporaneamente, le autorità spagnole hanno arrestato altri due presunti membri della stessa cellula ad Almeria. Il detenuto in Marocco è in custodia di polizia ai fini dell'indagine giudiziaria che si sta svolgendo sotto la supervisione della Procura responsabile dei casi di terrorismo ed estremismo, mentre le autorità spagnole stanno facendo lo stesso con i due arrestati ad Almeria. (Spm)