Istat: Confesercenti, su vendite quadro resta critico, per piccoli negozi calo del sei per cento

- L’inflazione continua a pesare sul commercio al dettaglio, il cui quadro, purtroppo, resta critico in particolare per i piccoli negozi. Se il dato odierno di Istat sulle vendite del mese di novembre sembra infatti, da un lato, registrare una mini ventata positiva, con una variazione rispetto ad ottobre di +0,4 per cento anche in volume, nel complesso la situazione non volge al miglioramento: le variazioni delle vendite, rispetto allo scorso anno, sono tutte ‘drogate’ dalla crescita dei prezzi, presentando oscillazioni positive in valore ma riduzioni in volume. Che per i piccoli negozi sono diventate un vero e proprio crollo, lasciando sul terreno il 6 per cento del volume di vendite rispetto allo scorso anno. Lo sottolinea Confesercenti, in una nota. A novembre, infatti, emerge per il totale delle vendite - rispetto allo stesso mese del 2021 - una crescita del 4,4 per cento in valore ma una flessione del 3,6 per cento in volume. Per quanto riguarda le diverse tipologie distributive, secondo nostre stime, la variazione dei volumi per la grande distribuzione registra -1 per cento, mentre per le piccole superfici arriva a -6 per cento. Considerando tutti gli 11 mesi, la variazione media in volume è comunque negativa, - 0,3 per cento: per la Gdo è quasi del +1 per cento, mentre per le piccole superfici raggiunge il -1,3 per cento. (segue) (Com)