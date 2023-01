Camera: accordo Montecitorio- Agenzia cybersicurezza nazionale, cooperazione su protezione da minacce informatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale hanno sottoscritto oggi un Protocollo d'intesa in materia di sicurezza informatica. La collaborazione - informa in una nota l'ufficio stampa di Montecitorio - si inserisce in un contesto globale in cui la minaccia cyber si è fatta sempre più forte e in cui la collaborazione e il confronto sulle strategie di rafforzamento diventano cruciali anche in considerazione del percorso di trasformazione digitale avviato dalla Camera nello svolgimento della sua funzione istituzionale. In questo scenario, lo scambio di informazioni per il potenziamento dei servizi di gestione e contenimento delle minacce cibernetiche, la realizzazione di sinergie attraverso la definizione di buone pratiche e l'aggiornamento e la formazione del personale rivestono una straordinaria importanza. L'accordo firmato oggi permetterà di avviare un qualificato confronto a tutela dell'istituzione e nell'interesse generale del Paese. (Com)