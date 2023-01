Libano: stampa, procuratore generale Beirut non ha agevolato visita delegazione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale della Corte d’appello di Beirut, Ziad Abu Haidar, non ha facilitato la missione delle delegazione europea, attesa lunedì 16 gennaio in visita per interrogare il governatore di Banque du Liban, Riad Salamé, nell’ambito dell’inchiesta su presunto riciclaggio di denaro arricchimento illecito. Lo ha reso noto l’emittente “Lbci”, spiegando che Haidar non avrebbe rispettato la richiesta del procuratore della Repubblica presso la Corte di cassazione, Ghassan Oueidat. La delegazione europea era attesa a Beirut già dal 9 gennaio, ma ha rimandato il suo arrivo “per motivi logistici”. La giudice francese Aude Buresi arriverà il prossimo lunedì a Beirut per proseguire le sue indagini su Salamé, secondo quanto ha indicato l'Osservatorio europeo per l'integrità del Libano in un comunicato stampa. Il procuratore Ghassan Oueidat, ha precisato che il Governatore potrebbe essere sottoposto ad interrogatorio più avanti nell'ambito della rogatoria formulata dalle autorità giudiziarie tedesche.(Lib)