Sardegna: fondi ai gruppi del Consiglio regionale, 2 anni 8 mesi a Giacomo Sanna (Psd'Az)

20 luglio 2021

- Due anni e otto mesi di carcere. E' la pena inflitta dai giudici del Tribunale di Cagliari all'ex consigliere regionale ed ex segretario del Pd, Giacomo Sanna accusato di peculato nell'ambito dell'inchiesta sui fondi destinati ai gruppi della XIII legislatura.L'accusa aveva chiesto 4 anni di carcere. I giudici lo hanno assolto da una parte delle accuse di peculato e dichiarandone prescritte altre. Sanna era difeso dai legali Agostinangelo Marras e Benedetto Ballero. All'ex consigliere regionale erano contestate spese per 43 mila euro. Entro 60 giorni, potrà chiedere l'ammissione ai lavori socialmente utili con conseguente estinzione del reato, oppure ricorrere in appello dopo il deposito delle motivazioni. (Rsc)