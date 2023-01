Decreto Ucraina: Calenda, aiutare Kiev è aiutare noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aiutare l'Ucraina è aiutare noi". Lo ha detto il senatore e leader del Terzo polo, Carlo Calenda, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sul decreto Ucraina per la proroga di invio di armi a Kiev. "Gli obiettivi sono liberare le zone occupate dalla Russia", ha spiegato per poi proseguire: "Gli ucraini per fine febbraio si attendono in nuovo attacco di Putin" e "noi dobbiamo essere lì con i nostri sistemi antimissile e il nostro supporto militare", ha concluso Calenda. (Rin)