Catalogna: leader indipendentisti chiederanno a Corte Suprema assoluzione dopo riforma codice penale

- I leader catalani pro-indipendenza condannati per il referendum illegale del 2017 chiederanno alla Corte Suprema spagnola una sentenza di assoluzione che estingua la loro responsabilità penale e abolisca le pene interdittive inflitte nell'ottobre 2019. Domani, infatti, entra in vigore la riforma del codice penale approvata dal governo di Pedro Sanchez, che abroga il reato di sedizione e modifica quello di appropriazione indebita. La Corte Suprema intende aprire d'ufficio un fascicolo di revisione della sentenza e chiedere alle parti (accusa e difesa) di riferire sull'effetto che questa riforma dovrebbe avere sulle condanne inflitte all'ex vicepresidente del governo catalano Oriol Junqueras e ad altri otto leader pro-indipendenza. Fonti degli avvocati difensori degli imputati hanno spiegato al quotidiano "El Pais" che chiederanno l'assoluzione da tutti i reati (compresa l'appropriazione indebita), sosterranno che il nuovo reato di disordine pubblico non si applica e chiederanno di escludere le sentenze di interdizione, in modo che chi lo desidera possa ripresentarsi come candidato alle future elezioni. La Corte Suprema aveva condannato a pene tra i 9 e i 13 anni di carcere e all'interdizione dai pubblici uffici nove membri del governo catalano e i leader delle organizzazioni pro-indipendenza che nel 2017 hanno promosso il referendum di autodeterminazione ritenuto illegale dallo Stato spagnolo. (Spm)