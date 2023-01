Sardegna: tour nell'Isola del candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tour elettorale di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e candidato alle primarie del Partito Democratico toccherà la Sardegna sabato 14 gennaio. Prima tappa, alle 15 a Olbia, nella sede gallurese del partito, per un incontro con militanti e simpatizzanti. Alle 16.30 sarà la volta di Lula, nella località di Sos Enattos, la miniera candidata ad ospitare l'Einstein Telescope, la più grande infrastruttura di ricerca europea per le onde gravitazionali, definita da Bonaccini “un luogo simbolico per il futuro dell'Isola”. (segue) (Rsc)