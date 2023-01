Sardegna: tour nell'Isola del candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- A Sos Enattos, nella sala riunioni del museo minerario, il candidato alla segreteria incontrerà gli amministratori locali “per dedicare – si legge in una nota della segreteria regionale del Pd – una riflessione specifica sul ruolo delle comunità locali e sulla concretezza dei problemi amministrativi”. Alle 19.30, invece, il candidato alla segreteria del Pd sarà Cagliari alle 19.30 a Cagliari, al THotel, per un'assemblea con i sostenitori provenienti da tutta la Sardegna. «Sono tantissime le adesioni fatte di idee, contributi e voglia di mettersi in gioco che arrivano sui nostri canali social e nelle tante assemblee nei territori alle quali partecipo - ha detto Bonaccini - una vera e propria energia popolare che vogliamo mettere in campo in questa avventura”. (Rsc)