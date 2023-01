Sassoli: Pd Roma, sempre in difesa di diritti e valori democratici di uguaglianza e libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un anno fa ci lasciava David Sassoli. Ci mancano la sua serietà, la sua concretezza, il suo fare politica con umanità e coraggio, impegnandosi sempre per la difesa dei diritti degli ultimi e dei valori democratici di uguaglianza, libertà, inclusione". Lo scrive su Facebook il gruppo del Partito democratico in Assemblea capitolina. "Grazie David, per averci trasmesso il senso profondo delle istituzioni che hai rappresentato al meglio per il bene del nostro Paese, dell'Europa, di noi tutti - aggiunge -. Continueremo a portarlo sempre dentro di noi, così come il ricordo del tuo indimenticabile sorriso". (Rer)