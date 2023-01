Perù: Parlamento concede fiducia al governo del presidente del Consiglio Otarola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Nel pieno di una delicata crisi politica e sociale, il parlamento del Perù ha concesso martedì la fiducia al governo del presidente del Consiglio, Alberto Otarola. L'esecutivo - il secondo designato dalla presidente Dina Boluarte in due settimane - ha ricevuto 73 voti a favore, 43 contrari e sei astensioni. Il voto giunge al termine di una ennesima giornata di tensioni legate all'arresto dell'ex presidente, Pedro Castillo. Diversi parlamentari avevano chiesto senza successo la sospensione della seduta in omaggio alle 18 vittime registrate nelle precedenti 24 ore, nella regione meridionale di Puno. Prima dell'avvio del dibattito, dai banchi della sinistra hanno quindi esibito cartelli definendo Otarola "assassino". Nelle stesse ore, la procura generale avviava formalizzava l'apertura di una inchiesta per fare luce sulle responsabilità delle morti di altre 28 persone, durante gli scontri di dicembre. Un fascicolo nel quale sono iscritti la presidente Boluarte e lo stesso Otarola, all'epoca ministro della Difesa. (segue) (Brb)