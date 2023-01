Nato: Stoltenberg, task force su infrastrutture critiche renderà nostre società più sicure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La resilienza e la protezione delle infrastrutture critiche sono una parte fondamentale degli sforzi congiunti fra Nato e Ue, "per questo abbiamo deciso di creare una task force" Nato-Ue sulla resilienza delle infrastrutture critiche. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa a Bruxelles con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Nel sottolineare l'importanza della task force, Stoltenberg ha ricordato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream e l'uso come arma dell'energia da parte di Putin, come esempi di minacce che gli Stati europei devono affrontare. Con la task force, ha spiegato il segretario generale Nato, "agiremo insieme, per capire come rendere le nostre infrastrutture critiche, la tecnologia e le catene di approvvigionamento più resistenti alle potenziali minacce, e per intraprendere azioni volte a mitigare le potenziali vulnerabilità". Un passo che renderà "le nostre società più forti e sicure", ha concluso Stoltenberg. (Beb)