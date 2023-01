Decreto Ucraina: Gasparri (FI), sì a rinnovo invio armi, ma governo percorra via dialogo per pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Forza Italia è favorevole a rinnovare l'invio di armi all'Ucraina", ma occorre "attenzione ad alcune questioni, perché c'è un problema di scorte" di armamenti, l'arsenale "si è impoverito per sostenere gli ucraini". Lo ha detto il senatore di Forza Italia e vicepresidente di palazzo Madama, Maurizio Gasparri, intervenendo in Aula dichiarazione di voto sul decreto Ucraina per la proroga di invio di armi a Kiev. Occorre, da una parte, "intensificare gli investimenti nel settore della Difesa", dall'altra, l'auspicio è "che, accanto al sostegno militare", il governo si renda "protagonista del processo di pace", ha aggiunto Gasparri per poi concludere: "Perché cessi la guerra serve un'iniziativa politica della comunità occidentale e con essa dell'Italia", riprendendo "in maniera ostinata la via del dialogo". (Rin)