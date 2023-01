Carceri: Capece (Sappe), terzo incendio in poche settimane in istituto Casal del Marmo a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È la terza volta, in poche settimane, che i detenuti appiccano le fiamme in alcune celle di Casal del Marmo. Lo afferma in una nota Donato Capece, segretario generale del Sappe, il sindacato della polizia penitenziaria. "Ieri alcuni detenuti del carcere minorile di Casal del Marmo, a Roma, hanno provocato un incendio con agenti e ristretti in ospedale per intossicazione e arredi distrutti", spiega Capece. "Le fiamme e il denso fumo propagato potevano essere letali - sottolinea -. I poliziotti sono stati tempestivi a intervenire, provvedendo alla provvidenziale uscita di tutti i detenuti dalle celle per condurli in luoghi più sicuri della struttura. Tanto più che ieri, a Casal del Marmo, era responsabile della sorveglianza generale un agente, bravissimo ma comunque chiamato a un compito ben oltre le sue competenze. Sono poi intervenuti i vigili del fuoco - prosegue -, che hanno domato le fiamme, anche se alcuni poliziotti e detenuti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Abbiamo apprezzato che sul posto era presente anche il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari". (segue) (Rer)