Carceri: Capece (Sappe), terzo incendio in poche settimane in istituto Casal del Marmo a Roma (2)

- "Io credo sia grave - continua Capece - che siano stati sottovalutati i nostri gridi d'allarme. È questa la terza volta che, in poche settimane, i detenuti appiccano le fiamme in alcune celle di Casal del Marmo. Sono mesi e mesi che il Sappe, come primo sindacato della polizia penitenziaria, ha chiesto ai vertici del dipartimento della giustizia minorile e di comunità che le politiche di gestione e di trattamento siano adeguate al cambiamento della popolazione detenuta minorile, che è sempre maggiormente caratterizzata da profili criminali di rilievo già dai 15-16 anni di età e contestualmente da adulti fino a 25 anni che continuano a essere ristretti". (Rer)