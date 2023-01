© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vacanze invernali degli studenti della Macedonia del Nord sono state prolungate di ulteriori 5 giorni "per risparmiare sul riscaldamento e proteggere la salute dei ragazzi". Lo ha riferito in una nota il ministero dell'Istruzione del Paese balcanico, ripreso dalla stampa locale. Gli studenti torneranno sui banchi di scuola quindi lunedì 23 gennaio anziché come previsto il 18 gennaio. (Seb)