Etiopia: Amnesty chiede rilascio immediato di quattro attivisti che indagavano su sgomberi forzati

- L'organizzazione Amnesty International ha chiesto alle autorità etiopi di “rilasciare immediatamente e senza condizioni” e di ritirare le accuse contro quattro difensori dei diritti umani detenuti per il loro lavoro di documentazione degli sgomberi forzati. “Nessuno dovrebbe essere criminalizzato per aver svolto un lavoro cruciale sui diritti umani”, ha affermato in una nota Tigere Chagutah, direttore regionale di Amnesty. “Arrestando sfacciatamente questi quattro difensori dei diritti umani, le autorità etiopi stanno chiaramente cercando di impedire loro di esporre la crudeltà degli sgomberi forzati in corso ad Addis Abeba”, ha aggiunto. Daniel Tesfaye, Bizuayehu Wendimu, Bereket Daniel e Nahom Hussien, che lavorano per il Consiglio etiope per i diritti umani (Ehrco), sono stati arrestati la scorsa settimana mentre indagavano su casi di sgomberi forzati nella capitale Addis Abeba. Sono stati accusati di non avere il permesso necessario per svolgere il loro lavoro, secondo Amnesty. Le autorità etiopi non hanno ancora rilasciato alcun commento sulla questione. (Res)