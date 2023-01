Tlc: Urso su Aree bianche, monitoraggio rafforzato delle attività per rilevare gli avanzamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Infratel "ha costituito una sorta war room congiunta per singole regioni per monitorare gli stati di avanzamento dei singoli comuni e affrontare le criticità che dovessero rilevarsi su tutti gli elementi necessari per considerare un comune completato”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nell’audizione alla commissione Trasporti della Camera sulle linee programmatiche del Governo sulle telecomunicazioni. Urso ha spiegato che “è stato attivato il monitoraggio rafforzato delle attività per rilevare gli avanzamenti, gestire nei tempi giusti le anomalie e i ritardi di attuazione nonché definire le azioni correttive da intraprendere”. (Rin)