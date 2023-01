Ucraina: Stoltenberg, dobbiamo intensificare nostro sostegno militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo intensificare il nostro sostegno militare all'Ucraina. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa a Bruxelles con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Negli ultimi giorni, abbiamo assistito a feroci combattimenti intorno a Bakhmut e Soledar e nell'Ucraina orientale. Questo dimostra ancora una volta il coraggio delle forze ucraine che combattono per difendere la loro patria. Ciò dimostra anche quanto sia vitale intensificare il nostro sostegno, il nostro supporto militare, all'Ucraina", ha detto. "Abbiamo accolto con favore i recenti annunci di Stati Uniti, Francia e Germania, che hanno annunciato che presto consegneranno veicoli da combattimento di fanteria e carri armati leggeri. Un sostegno senza precedenti da parte di tutti gli alleati della Nato e degli Stati membri dell'Ue", ha aggiunto. Il nostro sostegno fa davvero la differenza sul campo. E in questa fase cruciale della guerra, dobbiamo fare ancora di più, ancora più velocemente", ha concluso Stoltenberg. (Beb)