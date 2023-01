Ucraina: De Cristofaro (Avs), no ad ennesimo invio di armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai siamo al quinto decreto e presto arriverà anche il sesto. Un costo enorme in termini economici, ma soprattutto umani. Inviamo armi sempre più potenti e tecnologiche. Anche se con certezza non lo sappiamo perché in Italia è tutto secretato. Tutto questo invio di armi non è servito a nulla. Dopo un anno siamo rimasti al punto di partenza. Ormai è evidente a tutti che non c'è nessuna possibilità di risolvere il conflitto per via militare, a meno di una escalation nucleare. Non possiamo più aspettare, è necessario mettere in campo una soluzione che porti ad una pace duratura. C'è bisogno di una tregua immediata". Lo ha detto in Aula il capogruppo dell'Alleanza verdi e sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato. "Europa, Nato e Italia continuano a mandare armi senza avere un obiettivo. Continuiamo nell'invio nella speranza che si materializzi da sola una possibile via di uscita. Una pericolosa illusione, prosegue De Cristofaro. L'idea che bisogna arrivare alla parità delle forze in campo per fare la pace è sbagliata e pericolosa. Un compromesso questa è la possibile soluzione. Ma lo dobbiamo nominare quell'obiettivo, perché altre soluzioni non esistono. Continuare a riempire di armi l'Ucraina non aiuta a trovare un compromesso, anzi. L'Italia può provare ad indicare una strada differente con la sospensione dell'invio delle armi. Armi a Kiev e corsa al riarmo sono due facce della stessa medaglia. Noi dell'Alleanza verdi e sinistra siamo per cercare una strada diversa e per questo voteremo contro l'ennesimo invio di armi", ha concluso De Cristofaro. (Rin)