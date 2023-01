Energia: Snam, al via campagna di comunicazione per sensibilizzare gli italiani all'adozione di comportamenti responsabili nel consumo di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partita il 10 gennaio "Piccoli gesti, grande impatto", la campagna di sensibilizzazione ad un utilizzo consapevole e responsabile dell'energia per garantire la sicurezza energetica del Paese e un futuro sostenibile. Ideata da Snam, il principale operatore europeo nel trasporto e nello stoccaggio di gas naturale, intende promuovere l'adozione di piccoli comportamenti quotidiani nel consumo di gas che permettano ai cittadini di risparmiare, essere più sostenibili e anche contribuire individualmente alla migliore gestione delle riserve energetiche del Paese, ovvero dello "stoccaggio" di gas naturale. Piccoli comportamenti che possono fare la differenza, per il bene proprio, della collettività e dell'ambiente. L'iniziativa nasce d'intesa con il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e si inserisce nel più ampio contesto del regolamento Ue e del piano redatto dallo stesso ministero, che ha disposto una serie di interventi che mirano alla riduzione dei consumi di energia. Nel piano Mase si fa riferimento, tra l'altro, a misure di contenimento come l'introduzione di limiti di temperature negli ambienti, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento in funzione delle fasce climatiche del territorio nazionale. (segue) (Com)