Rpt-Decreto Ucraina: M5s, soddisfatti, accolto nostro odg su aiuti umanitari

22 luglio 2021

22 luglio 2021

"Siamo molto soddisfatti per l'accoglimento, da parte del governo, dell'ordine del giorno che abbiamo presentato in Senato al decreto Ucraina per chiedere di incrementare l'invio di aiuti umanitari alla popolazione civile ucraina. Nello specifico, abbiamo sollecitato l'invio di medicinali come richiesto dai parlamentari ucraini nel corso della nostra recente teleconferenza; il trasporto nel nostro Paese dei malati più gravi perché possano essere sottoposti ai relativi interventi nonché la partenza in sicurezza di nostri medici volontari verso l'Ucraina; la fornitura di materiali legati alla sicurezza energetica, tra cui trasformatori e generatori di corrente da sostituire agli attuali, alcuni di epoca sovietica, oramai inutilizzabili o danneggiati dai bombardamenti, necessari per il funzionamento di ospedali e centri di ricovero quali scuole e asili; l'invio di tecnologie per ripristinare urgentemente strade e ferrovie utilizzate per le esportazioni del grano ucraino all'estero; la fornitura di assistenza e mezzi per lo sminamento dei territori liberati dall'occupazione russa; l'avvio di programmi di cooperazione umanitaria, culturale e sociale per creare le premesse basilari per il rientro della popolazione sfollata durante il conflitto". Lo dichiarano i senatori del Movimento cinque stelle firmatari dell'odg accolto: la presidente del gruppo M5s Barbara Floridia, prima firmataria, e i tre componenti Cinque stelle della commissione Esteri e Difesa di palazzo Madama, Ettore Licheri, Raffaele De Rosa e Bruno Marton.