Russia-Ucraina: Cremlino, nessuna prospettiva di negoziati di pace con Kiev

- Attualmente, non vi è nessuna prospettiva di avviare i negoziati di pace tra la Russia e l'Ucraina. Ad affermarlo è stato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "In condizioni in cui la legge ucraina vieta al presidente dell'Ucraina (Volodymyr Zelensky) di avere qualsiasi contatto con noi, e in condizioni in cui i Paesi occidentali non sono inclini a consentire a Kiev una certa flessibilità in questo riguardo, non possiamo dire che ci sono alcune prospettive (di avviare i negoziati di pace)", ha osservato Peskov, rispondendo nel corso di una conferenza stampa ad una domanda in merito.(Rum)