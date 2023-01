Decreto Ucraina: Licheri, M5s non voterà più invio armi in campi di battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Senato del Movimento cinque stelle "non voterà più l'invio di armi nei campi di battaglia". Lo ha detto il senatore M5s, Ettore Licheri, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sul decreto Ucraina per la proroga di invio di armi a Kiev. (Rin)