Romania: confermati primi casi di contagio con nuova variante del coronavirus

- Sono stati confermati in Romania i primi casi di contagio con la nuova variante del coronavirus, la cosiddetta Kraken. Lo ha annunciato il ministro della Salute romeno, Alexandru Rafila in una dichiarazione. Secondo gli specialisti, sebbene il numero di casi di Covid-19 sia tornato a crescere, non ci sono problemi nella loro gestione, compreso per i casi che richiedono il ricovero, mentre le nuove varianti non generano preoccupazioni sulla gravità della malattia. (Rob)