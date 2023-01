Decreto Ucraina: Licheri (M5s), basta ipocrisia, chi manda armi non vuole pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Non è vero che in questa Aula siamo tutti a favore della pace. Perché chi è sinceramente per la pace non può non schierarsi contro qualunque escalation militare e chi è a favore dei continui rifornimenti di armi non può per coerenza dirsi a favore della pace. È un fatto di logica e di comportamenti conseguenti: o si mandano armi o si lavora per la diplomazia, non ci sono vie di mezzo. Gettate allora la vostra maschera di ipocrisia e abbiate il coraggio di dire la verità agli italiani". Sono le parole pronunciate dal senatore del Movimento cinque stelle Ettore Licheri, componente della commissione Esteri e Difesa di palazzo Madama, nel suo intervento in aula in dichiarazione di voto sul decreto Ucraina. "Pensate - ha proseguito il senatore Licheri - che basti mandare più missili e carri armati per mettere all'angolo una potenza nucleare guidata da un uomo disposto a tutto? Volete battere militarmente la Russia? L'escalation militare ci condurrà alla catastrofe oppure, nella migliore delle ipotesi, ad alimentare una guerra di posizione senza fine che aggiungerà altre morti e altra devastazione. La situazione di stallo sul campo di battaglia presenta un'occasione propizia per una via d'uscita diplomatica. Non profittarne ci renderà responsabili morali e politici degli eccidi dei prossimi mesi", ha concluso il senatore Cinque stelle. (Rin)