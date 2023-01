Decreto Aiuti quater: Benzoni (Iv-Az), compresse e sminuite funzioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo creduto di poter migliorare il provvedimento ma, nonostante la disponibilità delle opposizioni, avete deciso di tagliare il confronto e di porre l’ennesima questione di fiducia”. Lo ha affermato il deputato di Italia viva-Azione, Fabrizio Benzoni, intervenendo in Aula alla Camera nel corso delle dichiarazioni di voto sul decreto Aiuti quater. “Mai ci saremmo aspettati, in pochi mesi di governo, che le funzioni parlamentari fossero così compresse e sminuite, nonostante dicevate di voler far tornare centrale il Parlamento”, ha aggiunto rivolgendosi al governo. (Rin)