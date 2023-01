Serbia: Vucic, Kfor ha respinto proposta di schierare truppe di Belgrado in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Nato Kfor ha respinto la proposta di Belgrado di schierare nuovamente truppe serbe in Kosovo. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic, citando la missiva con cui Kfor ha risposto alle richieste delle autorità di Belgrado. Parlando all'emittente "Pink Tv", Vucic ha definito la risposta della missione Nato come "piuttosto prevedibile". "Hanno risposto che ritengono non sia necessario il ritorno dell'esercito e delle forze armate della Serbia" nel territorio del Kosovo, facendo riferimento alla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Vucic ha sottolineato che questa risposta era "probabilmente volta a umiliare ulteriormente i serbi". (Seb)