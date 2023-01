Emirati-Serbia: premier Brnabic, nostre relazioni ai massimi livelli storici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier serba Ana Brnabic, da ieri in visita ufficiale di due giorni negli Emirati Arabi Uniti, ha affermato che le relazioni bilaterali sono "ai massimi livelli storici". Lo riferisce la stampa di Belgrado, secondo cui Brnabic ha incontrato innanzitutto Mohammad Al Gergawi, ministro degli Affari di gabinetto, con il quale ha discusso dei progressi compiuti nell'attuazione degli accordi siglati tra i due governi e dei prossimi passi che riguardano principalmente "l'innovazione e la digitalizzazione nella fornitura di servizi pubblici" e del "sostegno al settore economico". Brnabic ha quindi avuto un colloquio con il presidente dell'Interpol, Ahmed Nasser Al Raisi, ringraziandolo "per la posizione di principio dell'Interpol in merito all'appartenenza del Kosovo a tale organizzazione". All'incontro con Al Raisi a Dubai, Brnabic ha sottolineato che "è un fatto molto significativo che l'Interpol non abbia permesso che tale iniziativa avesse successo". Brnabic e Al Raisi hanno convenuto che due aree chiave che devono ancora essere discusse in futuro sono "la lotta alla criminalità informatica e alla criminalità finanziaria", ribadendo che la Serbia è "pienamente pronta a cooperare con l'Interpol in questi settori e vuole contribuire alla lotta globale contro tutte le forme di criminalità". (Seb)