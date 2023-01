Speciale difesa: Balcani, Tajani, lavorare per stabilità e crescita nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei Balcani si deve lavorare per la stabilità e la crescita. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo a “SkyTg24". Secondo il ministro, l’instabilità dei Balcani rischia di favorire i flussi migratori, motivo per cui il governo italiano è impegnato a risolvere le crisi regionali, come attestato dalla recente visita dello stesso Tajani e del ministro della Difesa Guido Crosetto in Serbia e Kosovo. (Res)