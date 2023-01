Kosovo: presidenza svedese Ue avvia le consultazioni per la candidatura di Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza svedese dell'Unione europea ha avviato le consultazioni con gli Stati membri sulla richiesta di adesione del Kosovo all'Unione europea. Lo ha confermato l'ambasciatore svedese a Bruxelles, Lars Danielsson, precisando che “in questa fase” non vuole anticipare i risultati delle consultazioni. "Stiamo consultando molti Stati membri per vedere cosa decideremo in merito alla richiesta. Ci sono cinque Paesi che non riconoscono (il Kosovo) ed è naturale consultarsi prima con loro", ha affermato l'ambasciatore secondo quanto rilancia la stampa kosovara. "È una decisione procedurale, ma ha anche una grande importanza politica. Non voglio anticipare i risultati delle consultazioni, ma non appena vedrò crescere il consenso tra gli Stati membri sul corso dell'azione, lo comunicherò", ha concluso Danielsson.(Alt)