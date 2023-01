Kosovo-Serbia: vicesegretario Nato Geoana, sforzi intensi degli alleati per allentare le tensioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come si legge nel comunicato stampa, "la missione Kfor rimane estremamente vigile, con la capacità e il personale per continuare ad attuare pienamente il mandato Onu su base giornaliera, a beneficio di tutte le comunità che vivono in Kosovo. Ciò contribuisce alla sicurezza del Kosovo e alla stabilità della regione". La Nato, si legge nella nota, "continua inoltre a sostenere il dialogo facilitato dall'Ue tra Belgrado e Pristina quale principale piattaforma per costruire una pace e una sicurezza durature in tutta la regione, e tutti gli sforzi volti a far progredire l'integrazione europea ed euro-atlantica dei Balcani occidentali". Durante la loro visita, Escobar e Lajcak hanno inoltre informato gli ambasciatori della Nato sull'aumento e il rafforzamento degli sforzi diplomatici e degli impegni reciproci con tutte le parti della regione. (Beb)