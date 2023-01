Romania: ministro Difesa incontra i militari di stanza presso la base Nato in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa della Romania, Angel Tilvar, e il capo di Stato maggiore, generale Daniel Petrescu, hanno incontrato i soldati rumeni schierati nella base militare della Nato a Pristina, in Kosovo, partecipanti all'operazione Kfor. Lo riferisce il ministero romeno della Difesa con un comunicato. I rappresentanti romeni hanno anche incontrato il comandante della Kfor, generale Angelo Michele Ristuccia. Nel corso della visita il ministro Tilvar ha dichiarato che, da quando ha assunto il mandato alla guida del ministero, ha voluto incontrare i soldati romeni nei teatri delle operazioni, e il Kosovo è la prima visita di questa serie di incontri. "Sapete che, come stabilito, quest'anno al ministero è stato stanziato il 2,5 per cento del Pil, una dotazione che consente dal punto di vista finanziario la fornitura di attrezzature necessarie alla difesa. Ma voglio che sappiate che, prima di discutere di acquisizioni e dotazioni, le condizioni di vita dei militari sono al primo posto nell'attenzione del ministero", ha detto Tilvar.(Rob)