Kosovo-Serbia: commissario Varhelyi, dialogo Belgrado-Pristina fondamentale per integrazione Ue

- L'avanzamento del dialogo tra Belgrado e Pristina è fondamentale per il progresso di entrambe le parti nel cammino verso l'integrazione europea. Lo ha affermato il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi, dopo l'incontro di ieri con il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. "I progressi nel dialogo tra Belgrado e Pristina sono cruciali per il loro percorso europeo", ha scritto Varhelyi su Twitter, affermando che il 2023 è iniziato con un incontro con Lajcak e che i due "hanno discusso sul percorso da seguire". Lajcak aveva precedentemente annunciato che la conversazione con il commissario europeo era stata utile e che il dialogo tra Belgrado e Pristina era stato valutato "nel più ampio contesto regionale degli sforzi dell'Ue nel 2023". (Beb)