Regno Unito: azienda sostenitrice di Just Stop Oil dona 400 mila euro a partito labortista

- Il partito laborista britannico ha ricevuto 360 mila sterline (più di 400 mila euro) dall'uomo d'affari multimilionario Dale Vince, proprietario della compagnia elettrica Ecotricity e finanziatore del gruppo di attivisti per l’ambiente Just Stop Oil. Come ha riferito il quotidiano "The Times", Vince ha dichiarato di aver fatto una donazione ai laboristi per "aiutarli a vincere, per aiutarli ad andare al governo in modo che abbiano la possibilità di attuare il loro programma, che è il mio, la giustizia sociale e un'economia verde". Nonostante Vince e il leader dei laboristi, Keir Starmer, si siano incontrati pochissime volte, l'uomo d'affari ha dichiarato: "Sono un suo fan, del modo in cui affronta le cose e delle cose che dice". "Penso che sarebbe un ottimo primo ministro", ha continuato Vince. (Rel)