Laos-Vietnam: premier Phạm Minh Chinh giunto a Vientiane per una visita di due giorni

- Il primo ministro del Vietnam, Phạm Minh Chinh, è giunto oggi a Vientiane, nel Laos, per una visita di due giorni (11 e 12 gennaio), su invito dell’omologo laotiano, Sonexay Siphandone, con cui presiederà la 45ma riunione della Commissione intergovernativa. Per il premier di Hanoi è la prima trasferta nel Laos da quando ha assunto l’incarico, nell’aprile del 2021. L’ambasciatore vietnamita a Vientiane, Nguyen Ba Hung, in un’intervista all’agenzia di stampa “Vietnam News Agency” (“Vna”), ha spiegato che l’obiettivo è rafforzare la cooperazione tra governi. Secondo il diplomatico le parti discuteranno di questioni nazionali e internazionali di comune interesse e cercheranno soluzioni alle sfide poste dalla situazione attuale. La Commissione intergovernativa dovrebbe produrre orientamenti, politiche e misure per rendere la collaborazione più concreta ed efficace. Si attende la firma di diversi documenti, oltre a una cerimonia di chiusura dell’Anno dell’amicizia e della solidarietà Vietnam-Laos 2022.(Fim)