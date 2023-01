Regno Unito: polizia antiterrorismo apre indagine dopo il ritrovamento di uranio a Heathrow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia antiterrorismo britannica ha avviato un'indagine dopo il ritrovamento e il sequestro di una piccola quantità di uranio all'aeroporto di Heathrow durante un controllo di routine. Secondo la stampa locale, il pacco contenente uranio è stato scoperto il 29 dicembre su un volo passeggeri arrivato dall'Oman. A quanto si apprende, il pacco proveniva dal Pakistan ed era destinato a un'azienda iraniana con sede nel Regno Unito. Esistono regole rigide sulla gestione dell’uranio perché è un combustibile nucleare che può essere utilizzato nelle cosiddette "bombe sporche" progettate per disperdere materiale radioattivo. Il comandante della polizia di Londra, Richard Smith, ha affermato che non vi è alcun rischio per il pubblico in seguito al ritrovamento: "Sebbene la nostra indagine sia ancora in corso, dai nostri rilevamenti finora l'accaduto non sembra essere collegato ad alcuna minaccia diretta. Tuttavia, continueremo a seguire tutte le linee di indagine disponibili per garantire che sia effettivamente così". (Rel)