Lazio 2023: Rocca, nessun dualismo con Rampelli per mia candidatura

- "lo non ho vissuto nessun dualismo con Rampelli". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, in un'intervista rilasciata al quotidiano "La Repubblica". "Giochiamo due campionati diversi, lui è un politico, io no - ha proseguito -. Nel 2004 Fabio è stato il laico che mi ha sposato. Non mi risulta nemmeno sia rimasto deluso. Continua a mandarmi messaggi di incoraggiamento". E per quanto riguarda la presenta di Mauro Antonini, passato da Casapound alla Lega, tra i suoi sostenitori, Rocca ha sottolineato: "Della presenza di Antonini hanno detto anche a me. lo sto pensando a come si governerà la Regione, e pongo la massima attenzione alla mia lista. Spero che gli altri facciano altrettanto. La mia incompatibilità con i no vax è un dato di fatto - ha concluso Rocca -. La mia storia parla per me". (Rer)