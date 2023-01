Giappone-Cina: Tokyo contesta blocco dell'emissione di visti ai cittadini giapponesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha contestato oggi la decisione della Cina di bloccare l'emissione di visti d'ingresso a breve termine per i cittadini giapponesi. Tokyo ha riferito di aver presentato una protesta formale al governo cinese, chiedendo a Pechino di revocare immediatamente il provvedimento. La Cina ha annunciato il blocco dell'emissione dei visti ai cittadini di Giappone e Corea del Sud ieri, e ha accusato i due Paesi di "discriminare" i cittadini cinesi con misure di prevenzione pandemica mirate. Il portavoce del governo giapponese, Hirokazu Matsuno, ha definito la decisione della Cina "estremamente riprovevole", e ha sottolineato che ai viaggiatori in arrivo dalla Cina e da Macao non è precluso in alcun modo l'ingresso in Giappone. "Abbiamo protestato con la Cina attraverso i canali diplomatici e abbiamo chiesto la rimozione della misura", ha aggiunto il portavoce. (Git)