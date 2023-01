Ucraina: Servizio di sicurezza (Sbu) compie controlli in quartiere Pecherskyi a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) sta effettuando controlli nel quartiere Pecherskyi a Kiev. Lo ha annunciato l'ufficio stampa dello Sbu, secondo cui le indagini vengono condotte in collaborazione con la polizia nazionale e quella militare. L'obiettivo dei controlli, ha precisato lo Sbu, è di rafforzare la sicurezza di importanti strutture statali e contrastare gli attacchi terroristici, un compito importante "nelle condizioni di aggressione armata della Federazione Russa, che cerca di destabilizzare la situazione in Ucraina in qualsiasi modo". In particolare, le forze dell'ordine stanno effettuando controlli dei cittadini e ispezioni del territorio per identificare oggetti vietati. Lo Sbu ha avvertito che nel quartiere potrebbero essere applicate restrizioni al transito, controlli dei documenti dei cittadini e ispezioni delle auto. (Kiu)