Legge Bilancio: Usic, ai carabinieri un euro al giorno di aumento

- Con l'approvazione della Legge di Bilancio (art.1 comma 330), per il solo 2023 viene riconosciuto "un aumento medio di un euro al giorno per Forze di Polizia e Forze Armate". Lo afferma, in una nota, la segreteria generale dell'Unione sindacale italiana carabinieri (Usic). "Eppure - prosegue -il presidente del Consiglio, durante la sua campagna elettorale, in una trasmissione televisiva aveva stigmatizzato la pochezza delle risorse stanziate negli anni a discapito dei comparti Difesa e Sicurezza e si proponeva, con un suo eventuale governo, di riconoscere il giusto alle donne e agli uomini in divisa". "Per la Meloni - si evidenzia - un euro è sicuramente da rispettare, ma per noi nasce il problema di come spenderlo, atteso che con questa somma in Italia non si compra neanche un caffè al bar. Restiamo basiti e senza parole da questa elemosina perché i carabinieri si sono sempre sacrificati per la Patria e per la sicurezza dei cittadini, senza mai chiedere nulla se non tutele e rispetto", conclude il sindacato. (Rin)